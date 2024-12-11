У рамках ініціативи Володимира Зеленського Bring Kids Back UA українська делегація на чолі з радницею - уповноваженою Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук відвідала Ірландію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час візиту Дар’я Герасимчук провела зустрічі з представниками ірландського уряду, зокрема з директором відділу європейського сусідства політичного департаменту МЗС Дервлою Дойл та директором відділу міжнародних зв’язків і ЄС Офісу Прем’єр-міністра Ронаном Гарганом.

“Українські діти – це свідки злочинів проти людяності, які Росія намагається приховати. Росіяни викрадають наших дітей та, змінюючи їхні імена, ідентичність і рідну мову, намагаються зробити їх «рускімі». Ми не зупинимося, доки кожна дитина не повернеться додому. Ми вдячні Ірландії за підтримку й готовність об’єднати зусилля в цій важливій справі”, – заявила Герасимчук.

Ключовою подією візиту стала панельна дискусія в Інституті міжнародних та європейських справ, присвячена поверненню викрадених українських дітей та реінтеграції тих, кого вдалося повернути. Під час заходу Кіра та Олександр – діти з Маріуполя, які супроводжували делегацію, – поділилися власними переживаннями. Вони розповіли, як були викрадені, втратили родини та потрапили до лікарні на окупованій території.

Також у рамках кампанії “Викрадені голоси” відбулася презентація документального фільму “Викрадене дитинство”, що розповідає реальні історії дітей, депортованих Росією.