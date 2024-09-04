Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали угоду про партнерство та співпрацю між обома державами.

Про це повідомив Офіс президента.

Цього року Ірландія взяла на себе зобов’язання виділити Україні 128 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 мільйонів євро на гуманітарні цілі.

Дублін також надасть системи для розмінування та обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, продовжуючи участь у міжнародній коаліції з розмінування. Крім того, Ірландія розгляне інші можливі шляхи допомоги в рамках коаліційних ініціатив Контактної групи з питань оборони, включаючи ІТ-коаліцію.

Також Ірландія забезпечуватиме постійну підготовку українських військових через Місію ЄС з військової допомоги (EUMAM) в Україні.

Крім цього, угода передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку відновлення та реалізацію реформ на шляху України до членства в ЄС.

Ірландія також пообіцяла сприяти притягненню Росії до відповідальності, відшкодуванню завданих збитків та посиленню санкційного тиску на Москву.

Дублін зобов’язався продовжувати дипломатичні зусилля для впровадження «формули миру» та брати участь у роботі низки робочих груп, зокрема у Міжнародній коаліції з повернення викрадених українських дітей.

Як повідомляє Офіс президента, з початку повномасштабного вторгнення Росії Ірландія надала Україні гуманітарну, стабілізаційну та нелетальну військову допомогу на суму близько 380 мільйонів євро.