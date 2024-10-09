Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Хорватії, 9 жовтня, Україна і Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво.

Про це повідомив президент України.

Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Під час зустрічі йшлося про оборонну допомогу і співпрацю, гуманітарне розмінування, реабілітація українських дітей і поранених воїнів, відбудову України та європейську інтеграцію.

“Також сьогодні підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК. Хорватія продовжить надавати обладнання й ділитися знаннями з гуманітарного розмінування”, — зазначив Зеленський.

Президент подякував Хорватії за підтримку України та особисто Андрею Пленковичу – за лідерство в наданні оборонної підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення Хорватія виділила вже 11 військових пакетів.