Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Мироненко та Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері кібербезпеки.

Про це інформує Delfi.

Зазначається, що Меморандум створює правову основу для сприяння взаємній співпраці між Латвією та Україною, забезпечуючи використання технічних і людських ресурсів саме у сфері кіберзахисту. Також документом передбачена співпраця в галузі освіти, досліджень, розробок та інновацій, організація спільних публічних заходів, а також інша взаємоузгоджена діяльність.

“Росія здійснює кібератаки на інформаційно-комунікаційні інфраструктури західних країн, намагаючись спричинити перебої в наданні основних і життєво важливих послуг. Співпраця між Латвією та Україною у сфері кібербезпеки є особливо важливою, оскільки знання Україною досвіду воєнного часу дозволяє нам впроваджувати більш продумані рішення для зміцнення нашої стійкості та підвищення нашої готовності як у мирний час, так і в кризових ситуаціях”, – наголосив Спрудс.

Документ передбачає:

Обмін інформацією про кіберзагрози: Латвія та Україна обмінюватимуться даними про кіберзагрози, що допоможе їм ефективніше протидіяти атакам.

Спільні дії у разі кіберінцидентів: встановлення двосторонніх каналів зв’язку для оперативного реагування на кіберінциденти та обміну досвідом.

Співпраця в галузі освіти, досліджень та інновацій: спільні проєкти та програми для розвитку кібербезпеки в обох країнах.

Нагадаємо, найближчим часом Латвія передасть для України 1400 дронів. Раніше Латвія вже передала Україні три тисячі бойових дронів різних типів у рамках міжнародної коаліції дронів.