У вівторок, 13 серпня, Міністр оборони України Рустем Умєров та його литовський колега Лаурінас Кащюнас підписали у Києві угоду про співробітництво у межах Коаліції з розмінування.

Про це йдеться на сторінці Міністра оборони України у Facebook.

“Провів продуктивну зустріч із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом у Києві. Подякував народу та уряду Литви за незмінну підтримку України у нашій боротьбі проти російської агресії”, — зазначив Умєров.

Окрім того, Умеров поінформував литовського колегу про поточну ситуацію на фронті. Міністри також обговорили актуальні потреби українських Сил оборони.

“Окремо відзначив ефективне лідерство Литви в Коаліції з розмінування, яка об’єднала значну кількість країн для підтримки нашої армії”, — повідомив очільник оборонного відомства.

Також Умеров розповів про досвід розгортання фортифікаційних споруд на лінії фронту і представив главі Міноборони Литви можливості нового цифрового застосунку для військових Армія+.

Нагадаємо, напередодні Міністр оборони України Рустем Умєров у розмові зі своїм французьким колегою закликав скасувати заборони на завдання ударів по військових цілях на російській території.