Про це йдеться на сторінці Міністра оборони України у Facebook. 

“Провів продуктивну зустріч із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом у Києві. Подякував народу та уряду Литви за незмінну підтримку України у нашій боротьбі проти російської агресії”, зазначив Умєров.

Окрім того, Умеров поінформував литовського колегу про поточну ситуацію на фронті. Міністри також обговорили актуальні потреби українських Сил оборони.

“Окремо відзначив ефективне лідерство Литви в Коаліції з розмінування, яка об’єднала значну кількість країн для підтримки нашої армії”, повідомив очільник оборонного відомства.

Також Умеров розповів про досвід розгортання фортифікаційних споруд на лінії фронту і представив главі Міноборони Литви можливості нового цифрового застосунку для військових Армія+.

Нагадаємо, напередодні Міністр оборони України Рустем Умєров у розмові зі своїм французьким колегою закликав скасувати заборони на завдання ударів по військових цілях на російській території.

  • Литва припиняє виплату пільг на працевлаштування для українців без тимчасового захисту
  • Литва надасть новий пакет допомоги
  • Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів