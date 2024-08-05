Україна та Малаві підписали меморандум про політичні консультації

Про це повідомив Дмитро Кулеба.

Як розповів Кулеба, під час зустрічі з главою МЗС Малаві вони обговорили шляхи розвитку відносин між Україною та Малаві, а також співпрацю в міжнародних організаціях.

“Ми також підписали меморандум між міністерствами закордонних справ про політичні консультації”, додав український міністр.