Очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін, підписали угоду про безвізовий режим.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Сьогодні, 8 серпня, міністри провели переговори й зокрема обговорили поглиблення звʼязків між Україною і державами Африки, перспективи тристоронньої торгівлі, а також інвестиційної співпраці з Маврикієм.

Зазначено, що наприкінці переговорів Кулеба й Гобін підписали угоду про безвіз.

У МЗС пояснили, що вона “на цьому етапі насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі. Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії”.

Акцентується, що договір стане чинним після завершення внутрішніх процедур в Україні та Маврикію.