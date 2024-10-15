Сьогодні, 15 жовтня, Кабінет Міністрів України та уряд Республіки Маврикій затвердили угоду про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Згідно з угодою, громадяни України та Маврикію зможуть здійснювати безвізові поїздки на термін до 90 днів, незалежно від типу паспортного документа.

“Положеннями угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій – предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів протягом 180 днів”, – написав Мельничук.

Нагадаємо, підписали відповідну угоду в серпні очільники МЗС України та Маврикію, Дмитро Кулеба та Маніш Гобін у місті Порт-Луї.