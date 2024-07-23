Україна обговорює з Молдовою повернення додому українських чоловіків призовного віку, які виїхали з країни незаконно.

Про це заявив посол України у Молдові Марко Шевченко, повідомляє Newsmaker.

За його словами, Київ веде “певний діалог” з Кишиневом про повернення українців призовного віку, що втекли до Молдови.

Певна кількість втікачів, яких зупинили молдовські прикордонники, дістали в Молдові притулок, а ще частина діваються “незрозуміло куди” — їх не затримують, вони ймовірно або залишаються на території Молдови, або їдуть в інші країни. Точної статистики щодо кількості таких людей немає, пояснив Шевченко.

“Коли я говорю з колегами, то кажу, що якщо ми не можемо вирішити велику проблему, ліпше вирішувати менші поодинці – що робити з людьми, яким Молдова відмовила в наданні притулку”, — пояснив посол.