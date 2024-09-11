МВФ та українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо п’ятого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

Про це повідомили у Міжнародному валютному фонді.

“Співробітники МВФ і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо п’ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). За умови схвалення Виконавчою радою МВФ Україна отримає близько $1,1 мільярда”, – зауважили у Фонді.

При цьому підкреслюється, що продуктивність виконання Україною програми залишається високою.

“Органи влади виконали всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня, а також структурний маяк для завершення перегляду. Також було досягнуто домовленостей щодо параметрів політики й реформ для підтримки макроекономічної стабільності під час війни”, – зазначається в документі.

Крім того, у МВФ підкреслили, що українська економіка залишалася стійкою в першій половині 2024 року, однак подальші перспективи є надзвичайно невизначеними.

У цьому контексті прогнозується, що зростання реального ВВП в Україні становитиме 2,5-3,5%. До кінця 2024 року інфляція зросте приблизно до 9%.

“Продовження війни призведе до нових потреб у фінансуванні та вимагатиме рішучих політичних зусиль з боку влади, а також широкомасштабної підтримки донорів”,- підкреслили у Фонді.