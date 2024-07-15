Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Огляд містить 21 рекомендацію для підвищення ефективності забезпечення ЗСУ в умовах воєнного стану та миру.
Ключові рекомендації включають:
- забезпечення взаємосумісності закупівель України та НАТО;
- розвиток довгострокового планування закупівель;
- удосконалення процедур прямих угод і конкурсних закупівель;
- унормування рівня таємності закупівель.
Також в огляді вказано провідну роль парламенту у питаннях цивільного демократичного контролю та механізму lessons-learned.
Водночас рекомендації мають двосторонню природу співпраці — партнери з країн НАТО також будуть вивчати унікальний український досвід організації закупівель та логістики в умовах війни.
Робота над оглядом тривала з березня 2024 року після урочистої конференції у Люксембурзі, де були сформовані спільні експертні групи з представників уряду України, Північноатлантичного альянсу та Агентства НАТО з підтримки та закупівель.
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