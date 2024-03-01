Президент України Володимир Зеленський 1 березня відвідав Харків. Тут Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Про це на брифінгу повідомив Володимир Зеленський

“Сьогодні ми, Україна та Нідерланди, уклали нову двосторонню безпекову угоду, угоду про гарантії та співробітництво, яка формалізує в одному документі ввесь спектр нашої взаємодії зараз і, що важливо, найближчі 10 років. Усі сфери. Оборонна співпраця на землі, на морі, співпраця технологічна, політична, економічна”, — сказав Зеленський.