Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Під час переговорів сторони обмінялися інформацією про плани співпраці у 2025 році та обговорили конкретні види озброєння, які можуть бути поставлені Україні.
“Ми обговорили можливість більш глибокої залученості Німеччини у постачання важкої бронетехніки для України”, – поінформував Боєв за підсумками переговорів.
Боєв також запропонував розглянути можливість поглиблення співпраці між оборонними компаніями України та Німеччини в галузі виробництва протиповітряної оборони та бронетехніки.
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