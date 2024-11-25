Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв та державний секретар Міністерства оборони Німеччини Нільз Хільмер обговорили співпрацю у виробництві систем протиповітряної оборони та бронетехніки. Зустріч відбулася на полях 16-го Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі (Канада).

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Під час переговорів сторони обмінялися інформацією про плани співпраці у 2025 році та обговорили конкретні види озброєння, які можуть бути поставлені Україні.

“Ми обговорили можливість більш глибокої залученості Німеччини у постачання важкої бронетехніки для України”, – поінформував Боєв за підсумками переговорів.

Боєв також запропонував розглянути можливість поглиблення співпраці між оборонними компаніями України та Німеччини в галузі виробництва протиповітряної оборони та бронетехніки.