Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Під час переговорів сторони обмінялися інформацією про плани співпраці у 2025 році та обговорили конкретні види озброєння, які можуть бути поставлені Україні.

“Ми обговорили можливість більш глибокої залученості Німеччини у постачання важкої бронетехніки для України”, – поінформував Боєв за підсумками переговорів.

Боєв також запропонував розглянути можливість поглиблення співпраці між оборонними компаніями України та Німеччини в галузі виробництва протиповітряної оборони та бронетехніки.