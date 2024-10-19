Україна домовилася з Німеччиною про негайне посилення системи протиповітряної оборони. Цей крок допоможе забезпечити захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури країни.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на сторінці у Facebook.

“На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України. Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України“, — написав він.

Український міністр додав, що до проєкту, крім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.

“Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України. Разом ми наближаємо перемогу!” — підсумував Умєров.

Нагадаємо, сьогодні міністри оборони країн “Групи семи” (G7) підтримали “незворотний шлях України до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО”.