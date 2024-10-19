Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на сторінці у Facebook.
“На засіданні міністрів оборони G7 підписали важливу угоду з Німеччиною щодо негайних дій з посилення системи протиповітряної оборони України. Угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України“, — написав він.
Український міністр додав, що до проєкту, крім України, долучаться ще п’ять країн-підписантів: Німеччина, Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія.
“Щиро дякую Німеччині за ініціативу та всім країнам-учасницям за сильний внесок у безпеку України. Разом ми наближаємо перемогу!” — підсумував Умєров.
Нагадаємо, сьогодні міністри оборони країн “Групи семи” (G7) підтримали “незворотний шлях України до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО”.
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