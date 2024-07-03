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Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Як зазначається, у серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, за результатами якого очікується подальше продовження транспортного безвізу з Норвегією.

У Мінінфраструктури зазначають, що транспортний безвіз допоможе Україні збільшувати обсяги вантажоперевезень та інтегруватись у європейську і світову транспортну систему

Лібералізація вантажних перевезень з Норвегією можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.

Вперше Україна та Норвегія домовилися про транспортний безвіз у серпні минулого року терміном до 30 червня 2024 року.

Так званий транспортний безвіз — це можливість здійснювати перевезення без спеціальних дозволів.

Українським перевізникам доступний транспортний безвіз з 37 державами, включаючи країни Євросоюзу. За останній рік Україна домовилася про транспортний безвіз з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою та Грузією.

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