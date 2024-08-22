Україна та Норвегія пролонгували Угоду щодо лібералізації вантажних перевезень до кінця червня 2025 року.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили лібералізацію вантажних перевезень між країнами до 30 червня 2025 року. Йдеться про подальше виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів”, – зазначили в повідомленні.

Ця угода охоплює транспортні засоби, які відповідають екологічним стандартам Євро-5 і вище. Під час перевезень водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує екологічний клас їхньої вантажівки, а також витяг про наявність ліцензії на перевезення.

Додатково, під час засідання відповідної комісії українській стороні вдалося досягти домовленостей із Норвегією щодо збільшення кількості дозволів на перевезення в/з третіх країн на 40%.

На сьогодні українські перевізники мають доступ до «транспортного безвізу» з 37 країнами, включно з державами Європейського Союзу.