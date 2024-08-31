Українська делегація провела зустріч у Вашингтоні з радниками з нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції, де обговорила питання постачання зброї для ЗСУ, захисту енергетичної інфраструктури та Формули миру.

Про це йдеться на сайті ОП.

Під час зустрічі обговорювалися можливості спільного виробництва зброї та інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України.

“Сторони обговорили зусилля з подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми. Керівник ОП наголосив: для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження”, – йдеться у повідомленні.

Сторони також розглянули підготовку до імплементації Українського договору, ухваленого на 75-му саміті НАТО, та узгодили план дій для реалізації підписаних безпекових документів. Окрему увагу приділили реалізації Формули миру.