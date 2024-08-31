Про це йдеться на сайті ОП.
Під час зустрічі обговорювалися можливості спільного виробництва зброї та інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України.
“Сторони обговорили зусилля з подальшого зміцнення української протиповітряної оборони та захисту енергосистеми. Керівник ОП наголосив: для України критично важливо якомога швидше отримати необхідну зброю та спорядження”, – йдеться у повідомленні.
Сторони також розглянули підготовку до імплементації Українського договору, ухваленого на 75-му саміті НАТО, та узгодили план дій для реалізації підписаних безпекових документів. Окрему увагу приділили реалізації Формули миру.
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