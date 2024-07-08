Україна та Польща підписали безпекову угоду

На спільній з Туском пресконференції Зеленський повідомив, що безпекова угода з Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі.
“Я впевнений, що наші команди, наші команди Міністерств оборони пропрацюють разом з нашими військовими спільно, як ми можемо швидко реалізувати цей пункт нашої домовленості”, – сказав він.
Президент також зазначив, що в угоді зафіксовано домовленість про формування і підготовку на території Польщі Українського легіону.
“Ми маємо дуже позитивний досвід польсько-українсько-литовської бригади, і на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають у Польщі, Литві інших країна ЄС добровільно приєднатись до оборони України.Український легіон буде тренуватись у Польщі і буде оснащений партнерами. Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт із ЗСУ”, – зазначив Зеленський.
Він також повідомив, що на зустрічі з польським прем’єром обговорив можливість передачі літаків з сучасною натівською авіонікою.
Як повідомляє ОПУ, відповідно до угоди, Польща зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом десяти років дії документа.
В Угоді зокрема зазначається, що загалом від початку повномасштабного російського вторгнення Польща надала Україні 44 військові пакети різних видів озброєння та боєприпасів на понад 4 млрд євро. Цього року Польща надасть ще декілька пакетів військової допомоги.
Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів).
Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.
Також уперше в безпековій угоді йдеться про створення “українського легіону” – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах.
Угода містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва.
Також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу POLLOGHUB та використання потенціалу ЛитПолУкрбригу задля посилення ЗСУ.
Документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці, кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури.
Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення й відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу.
Політичне співробітництво містить питання євроінтеграції, реалізації української “формули миру”, санкцій, відшкодування збитків Україні, а також притягнення агресора до відповідальності.
Польща чітко підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО.
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