Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник The Financial Times стверджує, що Київ намагається вести переговори за посередництва Катару, прагнучи досягти домовленості, яка могла б стати важливим кроком до деескалації конфлікту.

Видання зазначає, що укладення такої угоди могло би стати знаковою подією деескалації війни, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Президент України Володимир Зеленський цього місяця висловив думку, що домовленість про захист енергетичної інфраструктури може свідчити про готовність Москви до ширших мирних переговорів.

За словами одного з високопосадовців України, сторони вже частково скоротили частоту ударів по об’єктах енергетики одна одної протягом останніх тижнів, завдяки неофіційним домовленостям між спецслужбами України та Росії.