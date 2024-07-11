Сьогодні, 11 липня, президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією. Це відбулося у Вашингтоні у межах саміту НАТО.

Про це повідомили на сайті Президента України.

“Румунія передасть Україні систему Patriot, підтримуватиме нашу країну з тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України”, — йдеться у повідомленні.

Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість України.