Про це повідомили на сайті Президента України.
“Румунія передасть Україні систему Patriot, підтримуватиме нашу країну з тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України”, — йдеться у повідомленні.
Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.
Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість України.
Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України.
Крім того, в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти нашої країни або значної ескалації.
Загалом Україна підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.