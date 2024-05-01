Зеленський зазначає про Саміт миру, що Україна та Швейцарія узгодили фінальні штрихи.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Глобальний саміт миру – перший такий саміт, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру. Готуємо цей Саміт і такий рух. Разом зі швейцарською стороною», – йдеться у повідомленні.

Глава держави запевнив, що йде активна робота, аби на Саміті було якнайбільше лідерів та країн.

«Це принципово. Світ може зупинити будь-якого агресора. Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити Росію до миру», – наголосив Президент.

Зеленський також анонсував, що найближчими тижнями буде багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, «щоб Саміт був справді наповненим».