Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
«Глобальний саміт миру – перший такий саміт, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру. Готуємо цей Саміт і такий рух. Разом зі швейцарською стороною», – йдеться у повідомленні.
Глава держави запевнив, що йде активна робота, аби на Саміті було якнайбільше лідерів та країн.
«Це принципово. Світ може зупинити будь-якого агресора. Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити Росію до миру», – наголосив Президент.
Зеленський також анонсував, що найближчими тижнями буде багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, «щоб Саміт був справді наповненим».
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