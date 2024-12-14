Про це повідомив очільник оборонного відомства у Telegram-каналі.
Як зазначив Умєров, Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам. Водночас наша держава вже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями.
Рустем Умєров разом із командою представили американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони, а саме:
- “Армія+” та “Резерв+” – сучасні застосунки, що роблять послуги для громадян прозорими та зручними;
- DELTA – єдина екосистема для військових потреб Сил оборони, яка значно підвищує ефективність роботи;
- Створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.
Також було досягнуто домовленості з представниками американської делегації про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки.
“Пріоритети — збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту”, — перерахував Умєров.
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