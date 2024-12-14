У суботу, 14 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з делегацією США на чолі з послом з особливих доручень Державного департаменту Натаніелем Фіком. Основний акцент на зустрічі був зроблений на питанні посилення кібербезпеки.

Про це повідомив очільник оборонного відомства у Telegram-каналі.

Як зазначив Умєров, Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам. Водночас наша держава вже демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями.

Рустем Умєров разом із командою представили американській делегації цифрові рішення Міністерства оборони, а саме:

“Армія+” та “Резерв+” – сучасні застосунки, що роблять послуги для громадян прозорими та зручними;

DELTA – єдина екосистема для військових потреб Сил оборони, яка значно підвищує ефективність роботи;

Створення Центру реагування на кіберінциденти, який стане важливим елементом протидії ворогу на цифровому полі бою.

Також було досягнуто домовленості з представниками американської делегації про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки.

“Пріоритети — збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту”, — перерахував Умєров.