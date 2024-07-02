Президент України Володимир Зеленський і прем’єр Угорщини Віктор Орбан домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми.

Про це лідери двох країн заявили у вівторок після зустрічі в Києві, повідомляє кореспондент “Європейської правди”.

У розмові з журналістами лідери підкреслили, що зустріч стала важливим кроком для вирішення проблем, накопичених протягом тривалого часу.

“Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами”, – заявив Володимир Зеленський.

Віктор Орбан також вважає, що переговори наблизили дві країни до можливого підписання нової угоди.

“Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини”, – сказав Орбан.

Крім того, Віктор Орбан наголосив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у раді ЄС.

“Бажаю всього найкращого Україні, і під час головування Угорщини ми будемо допомагати вам у всьому, у чому зможемо”, – додав глава угорського уряду.