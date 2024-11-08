Україна отримає для випробувань ракети протиповітряної оборони, розроблені естонською оборонною компанією Frankenburg Technologies. Перші зразки надійдуть для тестування в Україну протягом найближчих місяців.

Про це йшлося на зустрічі у Києві заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії.

Зазначається, що ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

Анатолій Клочко наголосив, що для України важливо мати широкий арсенал ракетного озброєння.