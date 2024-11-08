Про це йшлося на зустрічі у Києві заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом зазначеної компанії.
Зазначається, що ракети, які випробує Україна, призначені перш за все для протидії БПЛА та здатні збивати цілі на висоті до 2 км.
Анатолій Клочко наголосив, що для України важливо мати широкий арсенал ракетного озброєння.
“Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння”, – сказав заступник міністра оборони.
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