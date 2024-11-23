

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Родина з Маріуполя опинилася в епіцентрі війни на самому початку повномасштабного вторгнення. Їхньому старшому сину тоді було чотири роки. Виїхати з міста вони не змогли і змушені були залишатися в окупації. У вересні 2022 року народилася донька. Батько дітей – військовослужбовець ЗСУ. Щодня вони ховалися, щоб уникнути переслідування. Це тривало понад два роки”, — написав Андрій Єрмак.

Єрмак розповів, що двоє батьків та їхній піврічний син жили у рідному селі на півдні України, коли почалося вторгнення. Батько одразу пішов захищати країну в лавах ЗСУ, але через кілька місяців потрапив у російський полон. Там його катували: били, застосовували електрошок, змушували співати російський гімн. Він не мав жодного зв’язку з рідними.

Мати залишилася вдома з маленьким сином. Їхнє село було окуповано, і виїхати ставало дедалі складніше. Мати була змушена ховатися від окупантів, щодня боячись за життя сина та молячись за чоловіка.

Коли батька вдалося повернути з полону, сім’я знову зіткнулася з труднощами: росіяни не випускали мати з сином із ТОТ, возили їх на допити. Після численних спроб родині вдалося возз’єднатися. Тепер вони вчаться жити разом після років розлуки та випробувань.