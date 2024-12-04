Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що ці кошти є частиною ініціативи G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine). Від України угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Від ЄС — віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

“Остаточний обсяг MFA буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування Сполученими Штатами у 20 млрд доларів, макрофінансова допомога від ЄС може складати 18 млрд євро”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією Міністерства фінансів, погашення позики здійснюватиметься виключно за рахунок доходів від заморожених суверенних активів Росії в Європейському Союзі. Очікується, що всі кошти макрофінансової допомоги для України будуть безповоротними, а для їх погашення не будуть використовуватися внутрішні фінансові ресурси країни.

Кошти надаватимуться відповідно до нового Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Програмою передбачено 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу. Напрями: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.

“Наступний важливий крок у залученні коштів за рахунок заморожених активів країни-агресора. Останніми місяцями ми активно працювали з ЄС та іншими сторонами в межах ініціативи, щоб досягти конкретних результатів у забезпеченні фінансових потреб України у 2025 році й надалі”, — зазначив Марченко.