Міністерство оборони України та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості підписали низку угод із Міністерством оборони Данії. Угоди визначають конкретні проєкти, терміни фінансування та постачання озброєння для Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Документи фіналізують домовленості, зафіксовані в Листі про наміри, який підписали наприкінці вересня в Києві, і передбачають закупівлю озброєння від українських оборонних компаній на загальну суму 535 млн євро.

Фінансування буде здійснено за рахунок урядів Данії, Швеції, а також за відсотки від заморожених російських активів.

За результатами угод, українські виробники озброєння та техніки поставлять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову та ракетну зброю.

Завдяки “данській моделі”, що передбачає пряме фінансування виробників, Україна вже отримала 50 мільйонів євро. За ці кошти було профінансовано виробництво самохідних артилерійських установок “Богдана” для ЗСУ.