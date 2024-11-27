Україна прозвітувала про досягнення у сфері антикорупційних реформ під час 98-го пленарного засідання Групи держав проти корупції (GRECO), яке відбулося у Страсбурзі. Участь у засіданні взяла українська делегація на чолі з головою НАЗК Верховна Рада скасувала норму про конфіскацію майна корупціонерів Віктором Павлущиком.

Про це повідомляє пресслужба Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що було представлено доповнення до Другого звіту щодо виконання рекомендацій GRECO у межах Четвертого раунду оцінювання. Вони охоплюють заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією серед народних депутатів, суддів та прокурорів.

“Україна виконала сім ключових рекомендацій. Зокрема, вони стосуються фінансової прозорості посадовців, регулювання лобістської діяльності, посилення доброчесності та відповідальності суддів, а також підвищення підзвітності прокуратури”, – йдеться у повідомленні.

На засіданні підкреслили, що антикорупційні зусилля України стали важливим кроком у процесі євроінтеграції.

“Участь у GRECO сприяє зближенню з Європейським Союзом, зміцненню принципів верховенства права та прозорості. Рекомендації GRECO є важливими орієнтирами для переговорів з Єврокомісією щодо членства України в ЄС”, – наголосив Віктор Павлущик.

Голова НАЗК додав, що Україна налаштована продовжувати реформи та дотримуватись високих стандартів прозорості й підзвітності.

Також зазначили, що виконання цих рекомендацій не лише підвищує довіру до української судової та політичної систем, а й посилює її позиції у міжнародному співтоваристві.