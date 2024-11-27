Про це повідомляє пресслужба Національне агентство з питань запобігання корупції.
Зазначається, що було представлено доповнення до Другого звіту щодо виконання рекомендацій GRECO у межах Четвертого раунду оцінювання. Вони охоплюють заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією серед народних депутатів, суддів та прокурорів.
“Україна виконала сім ключових рекомендацій. Зокрема, вони стосуються фінансової прозорості посадовців, регулювання лобістської діяльності, посилення доброчесності та відповідальності суддів, а також підвищення підзвітності прокуратури”, – йдеться у повідомленні.
На засіданні підкреслили, що антикорупційні зусилля України стали важливим кроком у процесі євроінтеграції.
“Участь у GRECO сприяє зближенню з Європейським Союзом, зміцненню принципів верховенства права та прозорості. Рекомендації GRECO є важливими орієнтирами для переговорів з Єврокомісією щодо членства України в ЄС”, – наголосив Віктор Павлущик.
Голова НАЗК додав, що Україна налаштована продовжувати реформи та дотримуватись високих стандартів прозорості й підзвітності.
Також зазначили, що виконання цих рекомендацій не лише підвищує довіру до української судової та політичної систем, а й посилює її позиції у міжнародному співтоваристві.
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