Україна перенесла війну вглиб Росії, як це свого часу зробили ізраїльтяни у війні Судного дня, коли у 1973 році вторглися у Єгипет і поставили під загрозу Каїр. Тодішній наступ Ізраїлю на Єгипет змінив хід війни.

Про це пише видання The Hill.

Журналісти зазначають, що український наступ у Курській області Росії нагадує ранні успіхи, досягнуті ізраїльтянами.

“Москва розташована всього за 300 миль (понад 480 км, — ред.) від цих ліній фронту. Хоча мало хто думає, що столиці Росії дійсно загрожуватиме небезпека, її близькість до місць бойових дій викликає збентеження. Для зміни перебігу війни може бути достатньо перенести боротьбу вглиб Росії, як це зробили ізраїльтяни, перейшовши Суецький канал і погрожуючи серцю єгипетської армії та її великим містам”, — ідеться в статті.

Водночас The Hill зауважує, що Путін перебуває в іншому становищі, ніж Анвар Садат, лідер Єгипту на той час. Для Єгипту і Сирії мир, досягнутий шляхом переговорів, мав сенс, оскільки вони досягли певного успіху, завдавши критичного удару по Ізраїлю і знекровивши його армію.

“Але для Путіна такий мир може стати його крахом. Якщо його штовхатимуть за стіл переговорів завдяки успішному українському наступу, який призвів до втрати російської території, яку Москва не зможе повернути, це порушить атмосферу непереможності Путіна, імідж якого і так постраждав через його тривалу війну проти України”, — вважає західне видання.

Також The Hill зауважує, що гнів Путіна на безсилля його країни може призвести до збільшення атак на українських цивільних та інфраструктуру. При цьому журналісти нагадали заяву президента України Володимира Зеленського про те, що частковою причиною вторгнення на Курщину було створення буферної зони та зменшення здатності Росії атакувати через кордон.