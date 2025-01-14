За даними російських Telegram-каналів та пропутінських воєнних блогерів, Україна ймовірно здійснила удар по російських регіонах за допомогою дронів та ракет ATACMS. Росія нібито змогла збити понад 200 українських дронів та п’ять ракет ATACMS.

Про це пише Reuters.

Як повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, у російському місті Енгельс, де розташована авіабаза, на якій базуються ядерні бомбардувальники Росії, внаслідок атаки дронів було пошкоджено промислове підприємство.

Деталі пошкоджень не були розкриті. Бусаргін зазначив, що заняття в школах у Саратові та Енгельсі будуть проводитись дистанційно.

Крім того, в аеропортах Казані, Саратова, Пензи та Ульяновська були введені обмеження на польоти.

Український волонтер та блогер Сергій Стерненко опублікував відео атаки на Енгельс і уточнив, що ціллю удару стала нафтобаза.