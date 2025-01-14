Про це пише Reuters.
Як повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін, у російському місті Енгельс, де розташована авіабаза, на якій базуються ядерні бомбардувальники Росії, внаслідок атаки дронів було пошкоджено промислове підприємство.
Деталі пошкоджень не були розкриті. Бусаргін зазначив, що заняття в школах у Саратові та Енгельсі будуть проводитись дистанційно.
Крім того, в аеропортах Казані, Саратова, Пензи та Ульяновська були введені обмеження на польоти.
Український волонтер та блогер Сергій Стерненко опублікував відео атаки на Енгельс і уточнив, що ціллю удару стала нафтобаза.
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