Перша угода про цифрову торгівлю між Україною, Сполученим Королівством Великої Британії і Північною Ірландією, — Голова Комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко

Про це повідомляють у Верховній Раді України.

Ця угода містить в собі положення, які пов’язані з тим, щоб полегшити і впровадити нові технологічні рішення, цифрові рішення, зокрема, в питаннях з оптимізацією регулювання торгівлі.