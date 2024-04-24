Перша угода про цифрову торгівлю між Україною, Сполученим Королівством Великої Британії і Північною Ірландією, — Голова Комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко
Про це повідомляють у Верховній Раді України.
Ця угода містить в собі положення, які пов’язані з тим, щоб полегшити і впровадити нові технологічні рішення, цифрові рішення, зокрема, в питаннях з оптимізацією регулювання торгівлі.
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