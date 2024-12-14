Україна відклала підписання угоди про співпрацю у сфері критично важливих мінералів із США. Цей документ, скоріш за все, буде підписано лише після інавгурації обраного американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, українські чиновники та бізнесмени намагалися апелювати до прагматичного підходу Трампа та наголошують, що Україна багата на природні ресурси, які можуть підтримати американські галузі, які обраний президент хоче розвивати.

За даними Horizon Capital, провідної української приватної інвестиційної компанії, в Україні є родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, із запасами, оціненими в 11,5 трильйонів доларів.

В Україні знаходиться також третина підтверджених запасів літію в Європі, ключового матеріалу для акумуляторних батарей, який може зацікавити бізнес електромобілів Ілона Маска, соратника Трампа, зазначає видання.

“Ця війна — про гроші. Дональд Трамп укладе угоду, щоб повернути наші гроші, збагатитися за рахунок рідкоземельних мінералів. Хороша угода для України й для нас, і він [Трамп] принесе мир”, — заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем у коментарі для Fox News минулого місяця.

Як вдалося з’ясувати журналістам NYT, угода між Україною та США буде підписана лише після 20 січня 2025 року. Головна причина відкладення підписання — дати можливість не Джо Байдену, а саме Трампу оголосити про це вже після вступу на посаду та представити це, як його перемогу.