Україна відкрила посольство у Республіці Кот-д’Івуар, що знаходиться в Західній Африці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

Це стало частиною турне спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки, Максима Субха.

“Відкриття Посольства України в Кот-д’Івуарі — країні, яка справедливо вважається одним з лідерів в регіоні Західної Африки, пояснюється, передусім, нашим бажанням активізувати всебічну співпрацю з івуарійськими партнерами”, — сказав Субх.

Офіційне відкриття посольства відбулося в Абіджані, головному місті Кот-д’Івуару, 11 квітня.

Відкриття посольства у Кот-д’Івуарі має на меті зміцнення співпраці між Україною та цією країною, яка вважається одним з лідерів у регіоні Західної Африки.

У церемонії відкриття взяли участь представники українського та івуарійського урядів, дипломатичних представництв інших країн, а також громадськості та ЗМІ.

Під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ Кот-д’Івуару Уаттарою Вотабуном, українська сторона передала особисте послання міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Також обговорювалася підтримка Кот-д’Івуару у відношенні до російської агресії, що отримала “тверду та непохитну” підтримку з боку івуарійської сторони.

Раніше, 10 квітня, Україна також відкрила посольство у Демократичній Республіці Конго.