Україна категорично відкидає будь-які пропозиції щодо альтернативних форматів безпекових гарантій, які не включають повноправне членство в НАТО.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, яка є у розпорядженні “Європейської правди”.

У заяві МЗС України зазначено, що вона приурочена до 30-ї річниці підписання Будапештського меморандуму. Цю позицію міністр закордонних справ Андрій Сибіга представить на міністерській зустрічі НАТО, яка розпочнеться сьогодні, 3 грудня, у Брюсселі.

У відомстві переконані, що Будапештський меморандум є “пам’ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень”. Зазначається, що побудова європейської безпеки без урахування інтересів України неминуче “приречена на провал”.

“Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО”, — йдеться у заяві.

У документі також зазначено, що Україна наперед відмовляється від форматів гарантій, що не передбачають членство в НАТО, підкреслюючи, що після “гіркого досвіду” Будапештського меморандуму Київ не погодиться на жодні альтернативи.