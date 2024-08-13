До Гази з України відправили 1 000 тонн борошна для допомоги місцевому населенню. Найближчим часом планується відправлення ще 6 000 тонн до Палестини.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

“Гуманітарну допомогу, яку Україна нещодавно надіслала до Палестини, вже доставили до Гази! З 1 000 тонн борошна, яке Україна відправила в рамках гуманітарної програми “Grain from Ukraine” за підтримки Всесвітньої продовольчої програми, вже спекли хліб та роздають родинам, що його потребують. Цього вистачить, щоби прогодувати 100 000 людей протягом місяця”, — йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що найближчим часом Україна планує доставити ще шість тисяч тонн до Палестини.

Додамо, Чорноморська зернова ініціатива програма “Grain from Ukraine” (“Зерно з України”) полягає у прямих закупівлях розвинутими державами українського зерна та транспортуванні його до країн, яким загрожує голод. Процес координується Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

З моменту започаткування гуманітарної програми “Grain From Ukraine” восени 2022 року Україна відправила до десяти країн Африки та Азії 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції.