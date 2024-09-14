Вітання з нагоди свята написали у себе на сторінках у соцмережах, зокрема, Президент, очільник міноборони і головнокомандувач Збройних сил.

“Українські танкові підрозділи своїм професіоналізмом досягають високих результатів у стійкій обороні, успішних контратаках, точному вогні, знищенні ворога та його техніки. Дякую нашим танкістам, усім, хто ремонтує техніку, за вашу хоробрість, високу майстерність і справжній український характер. З Днем танкових військ! Слава всім, хто виборює незалежність України!” —йдеться в дописі Володимира Зеленського. “Українські танкісти, ви – сталева опора нашої Незалежності. У надскладних умовах ваші танки швидко ведуть наступ, прориваючи порядки противника, а під час оборони – уміло стримують ворожу навалу”, — написав Умєров.

Він подякував танкістам за відвагу у численних операціях, які наближають звільнення української землі від російських загарбників.

У свою чергу Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський побажав воїнам-танкістам та їхнім родинам міцного здоров’я і благополуччя.

“Наші воїни-танкісти володіють передовим досвідом ведення бойових дій в умовах війни нового типу і чи не увесь світ бажає перейняти цей досвід. Адже нині використовується нова тактика застосування бронетехніки з урахуванням ефективної протидії ворожим fpv-дронам та іншим безпілотним засобам”, — зауважив Сирський.

Він подякував не тільки танкістам, але й танкобудівникам, інженерам-механікам і майстрам, які цілодобово працюють над ремонтом та відновленням української і трофейної бронетехніки, що і далі буде нищити російських загарбників.

День танкових військ України відзначається 14 вересня згідно з указом Президента від 9 вересня 2023 року. Раніше свято відзначалося щороку у другу неділю вересня як День танкістів.