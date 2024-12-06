Щорічно 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил, вшановуючи військовослужбовців, які стоять за свободу та незалежність. Останні роки свято має особливе значення, адже відзначається в умовах триваючої боротьби проти російської агресії.

Свято відзначається саме 6 грудня, адже у 1991 році в Україні ухвалили закон “Про Збройні Сили України”. Уже згодом, у 1993 році, Верховна Рада заснувала День Збройних Сил України.

До складу Збройних сил України входять Сухопутні війська, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Повітряні сили, Військово-морські сили, а також підрозділи територіальної оборони. У вересні цього року було створено новий рід сил – Сили безпілотних систем.

З початком агресії Росії проти України у 2014 році військовослужбовці ЗСУ щодня доводять свою готовність захищати мирних жителів, боронити території від окупантів та підтримувати порядок у складний час війни. Минуло 10 років, а виклики залишаються: війна триває, і кожен день захисники стикаються з новими загрозами на фронті.

День Збройних Сил України – це нагадування про те, що майбутнє країни залежить від незламності її воїнів і підтримки кожного громадянина. Сьогодні ми дякуємо всім, хто боронить нашу свободу, та разом віримо у перемогу.