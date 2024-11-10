Вранці 10 листопада Україна атакувала столицю Росії за допомогою щонайменше 34 безпілотників, що стало найбільшою атакою БпЛА по Москві з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Міноборони РФ.

“У ході протиповітряного бою в період з 08:17 до 09:47 у Раменському районі Московської області було знищено та придушено 34 безпілотні літальні апарати. Внаслідок падіння уламків у трьох населених пунктах сталося займання чотирьох будинків та постраждали п’ять осіб, які отримали поранення”, — зазначається в заяві російського відомства.

Всього за даними Міноборони РФ було застосовано 84 безпілотних літальних апаратів літакового типу дальньої дії.

Російське федеральне агентство авіаційного транспорту Росії повідомило, що аеропорти Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський перенаправили щонайменше 36 рейсів, але потім відновили роботу.

Сьогодні вранці мер Москви Сергій Собянін заявляв про знищення 32 українських безпілотників над столицею РФ. За його словами, дрони нібито було збито в округах Раменське, Домодєдово і Коломна.

Зі свого боку, Росія минулої ночі запустила рекордні 145 безпілотників по території України. Силами української ППО вдалося збити 62-х БпЛА у 13 областях країни. Ще 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, а 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.