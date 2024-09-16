Міністерство культури та стратегічних комунікацій додало російську режисерку Анастасію Трофімову до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що колишня працівниця пропагандистського каналу russia today опинилася у цьому списку через свій документальний фільм «Росіяни на війні».

Міністерство наголосило, що стрічка Трофімової поширює російську пропаганду та демонструє «неприйнятну нейтральність» стосовно війни Росії проти України. Фільм також не визнає воєнні злочини, скоєні РФ під час вторгнення.

Крім того, у відомстві зауважили, що фільм просуває ідею, ніби війна — це «конфлікт двох братніх народів», і що росіяни нібито є жертвами, так само як і українці.

Міністр культури Микола Точицький підкреслив, що діяльність Трофімової є частиною ширшої інформаційної війни, яку РФ веде, намагаючись виправдати свою агресію через культуру та медіа.

«Ми боремося з просуванням фальшивих наративів і маніпуляцій, які намагаються підмінити правду та зняти відповідальність з агресора. Україна послідовно працює над тим, щоб російська пропаганда не змогла проникнути на культурні майданчики як усередині країни, так і за її межами, захищаючи правду про війну та свободу», — заявив Точицький.

Трофімова стала 233-ю особою у списку тих, хто створює загрозу національній безпеці України, опублікованому на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.