Про це повідомляє Reuters.
За даними видання, інформацію про використання Україною восьми ракет ATACMS для першого удару по російській території розкрив неназваний американський чиновник.
Джерело зазначило, що всього було запущено вісім одиниць. Росії вдалося перехопити лише дві з них.
Ціллю атаки українських захисників, як пише видання, став арсенал у Брянській області.
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