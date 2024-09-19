У Нідерландах до 20 вересня проходять навчання НАТО з тестування систем захисту від безпілотників, до яких вперше приєдналися представники України.

Про це повідомили у пресслужбі альянсу.

У щорічних навчаннях НАТО з перевірки технічної сумісності систем протидії безпілотним літальним апаратам (C-UAS TIE) взяли участь більше 450 осіб з 19 країн-членів НАТО та представники трьох країн-партнерів.

Під час щорічних навчань було протестовано понад 60 систем і технологій для боротьби з безпілотниками, включаючи датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах.

Участь України у навчаннях є складовою Дорожньої карти інноваційного співробітництва між Україною та НАТО, яка була затверджена сторонами під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.

“Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами”, — йдеться в повідомленні.