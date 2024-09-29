У Ташкенті відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до півфіналу турніру розіграли національні збірні України та Венесуели. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 9:4.

Відеотрансляція проводилася телеканалом “Суспільне Спорт”.

У першому таймі команди забили на двох аж вісім м’ячів. Венесуельці двічі відігравалися, роблячи рахунок 1:1 та 3:3, проте на відпочинок підопічні Олександра Косенка пішли за гандикапу у два голи.

Після перерви “синьо-жовті” збільшили свою перевагу й отримали путівку до півфіналу. Цікаво, що один із голів на рахунку нашого голкіпера Олександра Сухова.

Головним героєм гри став Данило Абакшин, який у першій половині відзначився хет-триком, а після перерви зробив дві результативні передачі – на Ростислава Семенченка та Миколу Микитюка.

Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді “синьо-жовті” посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.