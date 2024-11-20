Українські військові вперше використали британські крилаті ракети Storm Shadow для удару по військових об'єктах на території Росії.

Про це заявив анонімний західний чиновник, який побажав залишитися анонімним в інтерв’ю Bloomberg.

Рішення дозволити застосування цих ракет було прийнято Великою Британією у відповідь на дії Росії, зокрема використання північнокорейських військових у війні проти України. Такий крок британський уряд розцінив як ескалацію.

“Великобританія ухвалила дозвіл на використання Storm Shadow, реагуючи на залучення Північної Кореї до бойових дій на боці Росії”, – наголосив західний чиновник.

За інформацією Bloomberg, уламки ракет були знайдені в Курській області Росії, а дві ракети було перехоплено над портовим містом Єйськ у Краснодарському краї.

Застосування Storm Shadow стало черговим етапом посилення військової підтримки України з боку західних партнерів. Раніше Росія повідомляла, що українські сили вперше використали американські ракети ATACMS для удару по військових об’єктах на території Росії.