Українські оборонні сили активно інтегрують сучасні технології у свою військову стратегію, зокрема у безпілотні літальні апарати. Застосування штучного інтелекту дозволяє створювати автономні дрони, які можуть виконувати складні бойові завдання з мінімальним втручанням людини.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

“Ми рухаємося поступово, адаптуючи технології до масового виробництва лише після підтвердження їхньої практичної користі”, – зазначив Макс Макарчук, керівник відділу ШІ платформи Brave1.

На фоні військових дій 2024 року Україна виготовила понад мільйон малих дронів. Здебільшого це FPV-моделі, здатні доставляти вибухівку на відстань до 20 км. У відповідь на російські засоби радіоелектронної боротьби українські інженери розробили унікальні системи навігації без використання GPS. Крім того, запроваджено багаточастотні канали зв’язку, що дозволяють значно підвищити стійкість до перешкод.

“Все, що ми тут робимо, спрямоване на зниження кваліфікаційних вимог для користувачів”, – підкреслив Андрій Чулик, співзасновник компанії Sine.Engineering.

Нові дрони здатні функціонувати в умовах складного радіоелектронного впливу, а також забезпечують можливість одного оператора одночасно керувати кількома пристроями. Це значно підвищує ефективність бойових завдань, водночас зберігаючи контроль за технологіями відповідно до глобальних стандартів безпеки.

На демонстраційному показі Головного управління оборонних інновацій Міноборони України презентували FPV-дрони нового покоління, що управляються через оптоволоконний кабель. Це дозволяє уникати перешкод від радіоелектронної боротьби та забезпечує точність виконання завдань.

За словами експертів, стратегія впровадження інновацій в українському оборонному секторі спрямована не лише на створення високотехнологічних рішень, а й на підготовку до довгострокового використання таких розробок на полі бою.