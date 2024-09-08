У цей день омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що українцям знову довелося зіштовхнутися зі схожою тоталітарною ідеологією.

Про це уповноважений Парламенту з прав людини Дмитро Лубінець написав на своїй сторінці у Telegram.

“Сьогодні день пам’яті мільйонів людей: солдатів, мирних жителів, які загинули під час Другої світової війни. Він нагадує нам про страшні наслідки фашизму. У 21 столітті нам знову довелося зіштовхнутися зі схожою тоталітарною ідеологією. Росія кожного дня намагається знищити українців як націю, безпощадно вбиває та руйнує все на своєму шляху.Скільки ще світ дивитиметься на ці злочини, на смерті невинних людей?! Ми повинні боротися разом зі злом!”, — йдеться в дописі.

Україна, разом зі світовою спільнотою, вшановує пам’ять жертв фашизму кожної другої неділі вересня. Міжнародний день пам’яті жертв фашизму був започаткований у 1962 році, а обрана дата символізує дві ключові події Другої світової війни — її початок та завершення.

Вшанування цього дня є надзвичайно важливим, оскільки фашизм спричинив неосяжні страждання та трагедії. Друга світова війна, розпочата прихильниками цієї ідеології, забрала понад 60 мільйонів життів і охопила майже 80% земної кулі. Через ідеї, які заперечували людяність і моральні цінності, Німеччина розв’язала один із найжорстокіших конфліктів в історії. Війна охопила території Європи, Азії, Африки та поширилася на всі океани світу.