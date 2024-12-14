Щорічно 14 грудня, у день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, ми вшановуємо учасників ліквідації наслідків цієї страшної аварії.

Про це пише Державна Служба з надзвичайних ситуацій.

Вона нагадує, що понад 600 тисяч осіб – військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, працівники державних, громадських підприємств, установ та організацій, виконували роботи, пов’язані з усуненням самої аварії та її наслідків.

“Схиляємо голови перед пам’яттю тих, кого вже немає серед живих – ваш подвиг безцінний, він назавжди залишиться у наших серцях. Усім ліквідаторам, які сьогодні разом із нами, бажаємо міцного здоров’я, душевного спокою й тепла. Дякуємо вам за життя, яке ви зберегли, і світ, який подарували майбутнім поколінням”, — йдеться в дописі.

Омбудсман Дмитро Лубінець у своєму дописі з нагоди вшанування згадав пожежників, які ціною своїх життів загасили полум’я, запобігаючи ще більшій трагедії. Інженерів та працівників АЕС, які відважно працювали на забруднених територіях. Медиків, які надавали допомогу постраждалим. Науковців, військових та цивільних добровольців, які брали участь у будівництві саркофага та очищенні зон від зараження.

“Цей день нагадує нам не лише про жахливі наслідки аварії, а й про важливість відповідального ставлення до використання ядерних технологій та до захисту довкілля”, — написав Лубінець.