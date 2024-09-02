Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю для РБК-Україна.
Відповідаючи на питання щодо можливого вступу України до НАТО “частинами”, тобто лише територіями, які зараз контролює Україна, Стефанішина наголосила, що такі варіанти не обговорюються.
“Я не вважаю, що Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу”, – пояснила вона.
Стефанішина підкреслила, що Україна готова вислухати всіх союзників і вести перемовини з кожною з 32 країн-членів НАТО.
“Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО”, – додала віцепрем’єрка.
Вона також пояснила, що коли дійде до ратифікації рішення про вступ України до НАТО, Київ вестиме відкриті та публічні переговори з усіма союзниками.
“Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце”, – підсумувала вона.
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