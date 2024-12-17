Про це пише Economist.
В інтерв’ю з українським військовим, командиром артилерії 82-ї десантно-штурмової бригади Іваном Бакревим, він зазначив, що російські війська посилили наступ, і це відбулося навіть до того, як до боїв на Курщині долучилися солдати з Північної Кореї.
Бакрев вказує на значну перевагу противника в особовому складі, артилерії та техніці, що, на його думку, призвело до втрати близько половини захоплених українськими військами територій.
Він пов’язує відступ із тим, що в кінці вересня елітні українські підрозділи були замінені менш досвідченими, що стало стратегічною помилкою. Наразі російські сили намагаються відрізати основне українське угруповання на Курщині від решти України, атакуючи з двох флангів — зі сходу та заходу.
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