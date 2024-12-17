Близько 50% території Курської області, яку українські війська захопили в ході початкової фази Курської операції, вже перебуває під контролем Росії.

Про це пише Economist.

В інтерв’ю з українським військовим, командиром артилерії 82-ї десантно-штурмової бригади Іваном Бакревим, він зазначив, що російські війська посилили наступ, і це відбулося навіть до того, як до боїв на Курщині долучилися солдати з Північної Кореї.

Бакрев вказує на значну перевагу противника в особовому складі, артилерії та техніці, що, на його думку, призвело до втрати близько половини захоплених українськими військами територій.

Він пов’язує відступ із тим, що в кінці вересня елітні українські підрозділи були замінені менш досвідченими, що стало стратегічною помилкою. Наразі російські сили намагаються відрізати основне українське угруповання на Курщині від решти України, атакуючи з двох флангів — зі сходу та заходу.