Про це пише Reuters із посиланням на джерело в українському Генштабі.

“Щонайбільше ми контролювали близько 1 376 квадратних кілометрів, зараз, звичайно, ця територія менша. Противник посилює свої контратаки. Зараз ми контролюємо приблизно 800 квадратних кілометрів. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки це буде доцільно з військової точки зору”, — йдеться в дописі.

Джерело в Генштабі також повідомило, що район Курахового зараз є найбільш загрозливим для Києва, оскільки російські війська просуваються там на 200-300 метрів на день і вже зуміли прорватися на деяких ділянках.

За словами джерела, зараз в Україні воюють близько 575 тисяч військовослужбовців РФ, і Росія має намір збільшити чисельність своїх військ до 690 тисяч.

Джерело в українському Генштабі також повідомило, що військові вжили заходів для посилення протиповітряної оборони над Києвом і планують аналогічні кроки для Сум та Харкова.