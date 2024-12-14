У суботу, 14 грудня, не повернувся з бойового завдання молодий український пілот — льотчик 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, який боровся з ворогом на запеклих напрямках.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗС України.

“Пілоти тактичної авіації Повітряних Сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва. Льотчики завдають ударів в умовах активної протидії ворога, для якісного виконання завдання їм постійно доводиться входити в зону дії ворожої ППО, витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій…” — зазначили в пресслужбі.

У повідомленні наголошується, що українська “Свобода та Незалежність дається дорогою ціною”, а для досягнення справедливого миру в Україні потрібно мати достатньо засобів та зброї, й більше рішучості від західних партнерів.

Війна триває, підтримуйте військо, шануйте тих, хто віддав найдорожче за майбутнє наших дітей! Ми обов’язково помстимося за кожного українця, чиє серце перестало битися через безглузду загарбницьку війну Росії”, — наголошується у повідомленні.